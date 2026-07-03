Persona bei Netflix: Kult-RPG wird zur Live-Action-Serie

Genauere Informationen gibt es noch nicht, doch Netflix soll an einer Live-Action-Serie zur beliebten Rollenspielreihe „Persona“ arbeiten.

Laut Berichten übernimmt Christopher Monfette die Rollen des Autors, Showrunners und Executive Producers. Produziert wird die Serie unter anderem von 21 Laps, dem Studio hinter „Stranger Things“, gemeinsam mit Story Kitchen und SEGA.

Spannend bleibt vor allem die Handlung. Bislang ist offen, ob Netflix eine der bekannten Geschichten aus den Spielen adaptiert oder ein neues Abenteuer im übernatürlichen Universum der Reihe erzählt.

Auch Gamer dürfen sich auf Nachschub freuen: „Persona 6“ befindet sich offiziell in Entwicklung, während „Persona 4 Revival“ Anfang 2027 erscheinen soll.