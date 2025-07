Peter Jackson gibt ein Update zu seinen Plänen

Seit rund elf Jahren hat Peter Jackson keinen Film mehr inszeniert – nun hat der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor ein Update zu seinen Zukunftsplänen gegeben, das seine Fans begeistern dürfte.

In einem Interview mit ScreenRant verriet Jackson, dass er derzeit an gleich drei neuen Drehbüchern arbeitet. Eines davon soll das Projekt „The Hunt for Gollum“ sein – weitere Details dazu sind bislang jedoch nicht bekannt.

In den vergangenen Jahren widmete sich Jackson anderen Projekten. Besonders am Herzen liegt ihm sein Engagement bei der Firma Colossal Biosciences, die daran arbeitet, den in Neuseeland ausgestorbenen Riesenvogel Moa zurückzubringen.

Für Fans heisst es jetzt: Geduldig bis zum nächsten Update warten.