Pixar kündigt neue Serien zu Alles steht Kopf an

Pixar hat mit „Alles steht Kopf 2“ Rekorde gebrochen und erweitert das Universum nun mit der neuen Spin-Off-Serie „Dream Productions“ sowie der Originalserie „Win or Lose“, die beide exklusiv auf Disney+ erscheinen werden.

„Dream Productions“ startet am 11. Dezember 2024 und besteht aus vier Episoden. Die Serie spielt zwischen den Ereignissen von „Alles steht Kopf“ und der geplanten Fortsetzung. In der Beschreibung heisst es:

„Riley wird erwachsen und wenn ihre Erinnerungen etwas zusätzliche Verarbeitung benötigen, schicken Joy und der Rest der Kernemotionen sie zu Dream Productions. Die gefeierte Regisseurin Paula Persimmon sieht sich einem eigenen Albtraum gegenüber: Sie versucht, den nächsten Hit-Traum zu erschaffen, nachdem sie mit Xeni zusammenarbeitet, einem selbstgefälligen Tagtraum-Regisseur, der in die Liga der Nachtträume aufsteigen will.“

Am 19. Februar 2025 folgt „Win or Lose“, Pixars erstes Langfilm-Animationsprojekt. In acht Episoden werden die unterschiedlichen Perspektiven von Charakteren in der Woche vor einem wichtigen Little-League-Spiel beleuchtet. In der Beschreibung heisst es: