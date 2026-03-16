Pixars Hoppers hatte einen starken Start

Pixars neuer Animationsfilm „Hoppers“ ist erfolgreich in den Kinos gestartet. Als Dankeschön für den gelungenen Auftakt gewährt Regisseur Daniel Chong den Fans einen kleinen Blick hinter die Kulissen.

Anlässlich des erfolgreichen Kinostarts veröffentlichte Chong einen frühen 2D-Animationstest aus dem Jahr 2020, der aus der Entwicklungsphase des Films stammt. Der Clip, erstellt vom Animator Lorenzo Fresta, zeigt zwei Biber, die entspannt einen Fluss hinuntertreiben. Kein grosses Spektakel, eher ein kreativer Testlauf. Genau solche Experimente gehören in der Animationsbranche aber zur wichtigen Konzeptphase: Hier werden Stil, Atmosphäre und visuelle Ideen ausprobiert, lange bevor die finalen 3D-Bilder entstehen.

Auch bei Kritikern und Publikum kommt der Film gut an. Auf Rotten Tomatoes liegt die Bewertung aktuell bei 93 Prozent von Kritikern und 94 Prozent beim Publikum. Der frühe Clip mit den beiden entspannten Bibern erinnert daran: Selbst grosse Pixar-Produktionen beginnen oft mit kleinen, kreativen Skizzen.