Pixars neue Katzenwelt: Gatto führt nach Venedig

Ein verschwundener Vorrat Thunfisch, ein mafiöser Kater und die Frage nach dem eigenen Platz im Leben: Pixar schickt in seinem neuen Animationsfilm Samtpfoten mit einer handfesten Identitätskrise ins Rennen.

Der erste Trailer zu „Gatto“ liefert einen Vorgeschmack auf eine ungewöhnliche Geschichte im nächtlichen Venedig. Im Mittelpunkt steht Kater Nero, der zwischen Schulden bei einem gefürchteten Katzenboss und dem Wunsch nach einem Neuanfang feststeckt. Die Mischung aus Humor, emotionalen Momenten und italienischem Flair dürfte nicht nur Animationsfans neugierig machen.

Hinter dem Projekt stehen Enrico Casarosa und Andrea Warren, das Kreativteam hinter „Luca“. Während der Oscar-nominierte Vorgänger die sonnige italienische Riviera in den Fokus rückte, zeigt „Gatto“ eine geheimnisvollere Seite Italiens. Themen wie Loyalität, Identität und zweite Chancen treffen dabei auf einen Zeitgeist, der viele aktuelle Geschichten prägt: die Suche nach dem eigenen Purpose. Oder anders gesagt: Offenbar bleiben selbst Katzen von ihrer persönlichen „Quarter-Life-Crisis“ nicht verschont.

Der Kinostart ist derzeit für den 4. März 2027 geplant.