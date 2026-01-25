Pokémon erobert die Freizeitparks

Zum 30. Geburtstag rollt „Pokémon“ nicht nur nostalgische Erinnerungen aus, sondern erweitert sein Ökosystem um feste Attraktionen in den Universal Studios.
＼速報／— ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 (@USJ_Official) January 22, 2026
”ポケモン新体験" 誕生へ
世界展開プロジェクトが始動！
五感を刺激する超リアル体験を基盤に、ポケモンの世界をかつてないほどインタラクティブで豊かな方法で実現します。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで世界初公開に向け準備中。
…進化する！ pic.twitter.com/Qkp0nmqYlh
Details dazu sind noch rar, doch Universal Studios in Osaka, Japan kündigt ein interaktives Erlebnis an, das alle Sinne ansprechen soll. Damit reiht sich die Franchise neben Marken wie „Harry Potter“ ein.
In einem Post auf X (ehemals Twitter) ist von einer „hyperrealistischen“ Umsetzung die Rede, die alle fünf Sinne simulieren soll. Übersetzt heisst das: viel Technik, vermutlich viel Immersion, aber ohne konkrete Ride-Ankündigung oder Details zum Konzept.
Ganz neu ist „Pokémon“ in Osaka allerdings nicht. Seit 2021 laufen dort Paraden und Seasonal Shows. Der Unterschied jetzt: Es wird dauerhaft. Ein klarer Trend, denn grosse Marken setzen zunehmend auf langfristige Erlebnisräume statt kurzfristiger Events.