Pokémon erobert die Freizeitparks

Zum 30. Geburtstag rollt „Pokémon“ nicht nur nostalgische Erinnerungen aus, sondern erweitert sein Ökosystem um feste Attraktionen in den Universal Studios.

Details dazu sind noch rar, doch Universal Studios in Osaka, Japan kündigt ein interaktives Erlebnis an, das alle Sinne ansprechen soll. Damit reiht sich die Franchise neben Marken wie „Harry Potter“ ein.

In einem Post auf X (ehemals Twitter) ist von einer „hyperrealistischen“ Umsetzung die Rede, die alle fünf Sinne simulieren soll. Übersetzt heisst das: viel Technik, vermutlich viel Immersion, aber ohne konkrete Ride-Ankündigung oder Details zum Konzept.

Ganz neu ist „Pokémon“ in Osaka allerdings nicht. Seit 2021 laufen dort Paraden und Seasonal Shows. Der Unterschied jetzt: Es wird dauerhaft. Ein klarer Trend, denn grosse Marken setzen zunehmend auf langfristige Erlebnisräume statt kurzfristiger Events.