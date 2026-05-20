PokÃ©mon-Kurzfilm kostenlos auf YouTube

â€žPokÃ©monâ€œ-Fans kÃ¶nnen sich ab sofort ein neues Anime-Abenteuer kostenlos auf YouTube ansehen.

Der Kurzfilm â€žPokÃ©mon: Dragonite and the Special Deliveryâ€œ hat erstmals eine englische Synchronfassung erhalten und steht jetzt auf dem offiziellen PokÃ©mon-Channel zum Streamen bereit.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Hana aus der Paldea-Region, die davon trÃ¤umt, eines Tages als Zustellerin genauso zuverlÃ¤ssig zu sein wie Dragonite. Als sie einen Brief ohne Adresse entdeckt, beginnt gemeinsam mit ihrem Partner-PokÃ©mon Felori eine emotionale Suche nach dem Absender. Dabei stellt sich heraus: Der Brief stammt von einem Jungen namens Rio, der seinem weit entfernten Vater noch rechtzeitig zum Geburtstag eine Nachricht schicken mÃ¶chte.

VerÃ¶ffentlicht wurde der Kurzfilm ursprÃ¼nglich zum 29. PokÃ©mon Day.