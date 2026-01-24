PokÃ©mon trifft Gaming-Stuhl

Zum 30. Geburtstag von â€žPokÃ©monâ€œ werden Fans der Taschenmonster mit einer neuen Stuhl-Kollektion von Secretlab verwÃ¶hnt.

Pikachu, Gengar und Evoli stehen im Fokus der neuen Kollektion, die beliebte Titan-Evo-Serie mit dezentem Fan-Design kombiniert. Details wie zum â€žPokÃ©monâ€œ passende Farben, niedliche Ornamente, PokÃ©dex-Nummern und Typ-Symbole richten sich klar an Fans, ohne den Stuhl zum Merch-Overkill zu machen.

Technisch bleibt alles beim BewÃ¤hrten: Cold-Cure-Schaum (formstabiler Polsterschaum), vierfach verstellbare LendenstÃ¼tze, Pebble-Seat-Base und SoftWeave-Plus-Stoff. Preislich starten die StÃ¼hle bei rund 684 US-Dollar und erscheinen auch in Europa.

Fanservice trifft ergonomischen Alltag â€“ ideal fÃ¼r euch, wenn Gaming-Setup und Nostalgie zusammenpassen sollen.