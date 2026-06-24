Powerpuff Girls kurz vor Comeback?

Nach dem gescheiterten Live-Action-Projekt rund um die „Powerpuff Girls“ könnten Blossom, Bubbles und Buttercup nun doch noch ihr Comeback feiern.

Die „Powerpuff Girls“ stehen offenbar vor ihrer nächsten Rückkehr. Warner Bros. Pictures Animation hat beim Annecy International Animation Festival in Frankreich bekanntgegeben, dass ein neuer Animationsfilm rund um die drei Superheldinnen in Entwicklung ist. Eine endgültige Produktionsfreigabe steht laut Studioangaben allerdings noch aus. Entsprechend gibt es bislang weder einen Starttermin noch Details zur Handlung.

Die Kultserie erzählt die Geschichte von Blossom, Bubbles und Buttercup. Drei Mädchen mit Superkräften, die durch ein missglücktes Experiment von Professor Utonium entstanden. Glück im Unglück, denn seitdem setzen die drei ihre Fähigkeiten ein, um die Stadt Townsville vor Schurken und anderen Bedrohungen zu beschützen.