In Predator: Badlands wird der Jäger zum Gejagten

Die „Predator“-Saga geht in die nächste Runde: 20th Century Studios hat neue Videos zu „Predator: Badlands“ veröffentlicht und lädt das Publikum auf eine gefährliche Reise in die Zukunft ein.

Der Film erzählt die Geschichte eines jungen Predators, der von seinem Clan verstossen wird. Auf einem abgelegenen Planeten trifft er Thia, eine unerwartete Verbündete, und begibt sich auf eine gefährliche Mission, um den ultimativen Gegner zu finden.

In der Hauptrolle: Dimitrius Schuster-Koloamatangi als Dek, der ausgestossene Predator. Regisseur Dan Trachtenberg, bekannt für „Prey“ und „10 Cloverfield Lane“, kehrt damit ins Predator-Universum zurück. Gemeinsam mit Patrick Aison schrieb er auch das Drehbuch.

Der Film feiert am 7. November Kino-Premiere.