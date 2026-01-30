Prime Video setzt bei God of War auf bekannte Gesichter

Prime Video hat sich für die „God of War“-Serie einen prominenten Neuzugang gesichert: Mandy Patinkin übernimmt die Rolle des nordischen Göttervaters Odin.

Der aus „Homeland“ und „Die Braut des Prinzen“ bekannte Schauspieler verkörpert keinen brachialen Gott, sondern einen machtbewussten Patriarchen – getrieben von Wissensdurst, Paranoia und der Angst vor Ragnarök. Ebenfalls neu im Cast: Ólafur Darri Ólafsson schlüpft in die Rolle von Thor.

Inhaltlich folgt die Serie Kratos und seinem Sohn Atreus auf einer Reise mit emotionalem Kern. Es geht um Trauerbewältigung, familiäre Verantwortung und den Versuch, zwischen göttlicher Macht und menschlicher Nähe einen Weg zu finden. Nach dem Erfolg von „Fallout“ setzt Amazon damit erneut auf eine Serienadaption eines etablierten Videospiel-Franchise.

Ein konkreter Release-Termin steht noch aus. Der Produktionsstart ist derzeit für März 2026 geplant.