Prime Video startet Dreharbeiten zur Tomb-Raider-Serie

Prime Video hat offiziell den Drehstart der neuen „Tomb Raider“-Serie bestätigt und zeigt jetzt zum ersten Mal Sophie Turner als Lara Croft.

Das Casting ist abgeschlossen, die Kameras laufen und der erste Blick auf Turners Lara bleibt nah am klassischen Look der Games. Amazon MGM Studios setzt damit eher auf vertraute Elemente statt auf radikale Neuerfindungen.

Sophie Turner, vielen von euch noch als Sansa Stark aus „Game of Thrones“ bekannt, hat nach einem intensiven Casting-Prozess die ikonische Archäologin übernommen.

Kreativ an Bord sind Phoebe Waller-Bridge als Showrunnerin, Autorin und Executive Producer sowie Chad Hodge als Co-Showrunner. Regie führt Jonathan Van Tulleken, produziert wird in Zusammenarbeit mit Story Kitchen und Crystal Dynamics, den Entwicklern der Spielreihe.