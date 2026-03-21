Rad der Zeit dreht sich weiter

Nach dem Ende der Live-Action-Serie bekommt „The Wheel of Time“ neue Formate: Animationsserie, Filme und ein Videospiel stehen auf dem Plan.

Die Buchreihe von Robert Jordan wird damit in Animationsserien, Kinofilme und Games adaptiert. Mit am Steuer ist Thomas Vu, der unter anderem „Arcane“ und „League of Legends“ mitentwickelt hat. Einen Streaming-Partner gibt es noch nicht, aber die Projekte zielen klar auf ein internationales Publikum und Fans der Reihe.

Die neuen Formate laufen unabhängig von bereits angekündigten Filmen wie „The White Tower“ oder „Age of Legends“. Im Fokus steht eine Transmedia-Strategie, also Storytelling über mehrere Plattformen hinweg. Ein Ansatz, den man aktuell bei vielen grossen Franchises sieht.