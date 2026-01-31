Rambo geht zurück an den Anfang

Ein bekannter Filmklassiker bekommt ein Update: Das „Rambo“-Prequel ist offiziell in Produktion.

JOHN RAMBO — Now in Production. pic.twitter.com/UlnVY4kICe — John Rambo Film (@JohnRamboFilm) January 29, 2026

Lionsgate hat die Dreharbeiten zu „Rambo“ gestartet, einem Film über die Herkunft der ikonischen Figur. Noah Centineo übernimmt die Rolle des jungen John Rambo. Die Handlung setzt Jahre vor „First Blood“ ein und zeichnet den Weg vom Soldaten zur isolierten Kämpferfigur nach.

Regisseur Jalmari Helander fokussiert sich dabei auf Themen wie Durchhaltevermögen, Verlust und prägende Erfahrungen. Motive, die aktuell wieder stärker gefragt sind, nicht zuletzt durch den Trend zu sogenannten Origin Stories, also Ursprungserzählungen bekannter Marken.

Sylvester Stallone, der Rambo einst geprägt hat, ist nicht Teil der Handlung. Sein Einfluss bleibt dennoch spürbar: „First Blood“ wurde weltweit ein Erfolg und bildete die Grundlage für mehrere Fortsetzungen.