Reacher-Spin-off bekommt Termin

Prime Video erweitert das „Reacher“-Universum mit dem Spin-off „Neagley“. Im Mittelpunkt steht erstmals Frances Neagley, gespielt von Maria Sten – eine der bekanntesten Figuren aus der Hauptserie.

Die ehemalige Militärermittlerin arbeitet inzwischen als Privatdetektivin in Chicago. Als ein enger Freund bei einem rätselhaften Unfall ums Leben kommt, nimmt sie die Ermittlungen selbst auf. Dabei greift sie auf die Fähigkeiten zurück, die sie in der Spezialeinheit um Jack Reacher erworben hat und stösst auf eine gefährliche Verschwörung. Ganz ohne Reacher geht es aber nicht: Alan Ritchson übernimmt eine Gastrolle.

„Neagley“ startet am 16. September 2026 bei Prime Video. Bereits zuvor kehrt die Hauptserie zurück: Staffel 4 von „Reacher“ beginnt am 12. August 2026 mit drei Folgen, anschliessend erscheint jede Woche eine weitere Episode.