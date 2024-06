Reincarnated as the 7th Prince: 2. Staffel offiziell bestätigt

Wenn ein Anime erfolgreich genug ist, ist eine zweite Staffel keine Überraschung, so auch nicht bei der Adaption von „Reincarnated as the 7th Prince“.

Fans von „I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability“ können sich über eine zweite Staffel freuen, die heute offiziell auf dem X-Account der Anime-Adaption angekündigt wurde.

Details zur Produktion oder einen Starttermin im japanischen Fernsehen sind bisher nicht bekannt. Die erste Staffel aber wurde unter der Regie von Jin Tamamura im Studio Tsumugi Akita Anime Lab produziert, mit einem Drehbuch von Naoki Tozuka und Charakterdesigns von Sei Nishikiori. Sie wurde zwischen April und Juni 2024 ausgestrahlt.