Rekordjagd im Netz: Spider-Man legt vor

Ein neuer Spidey-Trailer sorgt gerade für spürbare Bewegung im Netz. Der erste Clip zu „Spider-Man: Brand New Day“ kommt in den ersten 24 Stunden auf rund 718 Millionen Aufrufe, ein Wert, der neue Massstäbe für Trailer-Launches setzt. Frühere Spitzenreiter wie „Deadpool & Wolverine“ oder auch der Gaming-Hype rund um „Grand Theft Auto VI“ werden damit klar übertroffen.

Der knapp dreiminütige Trailer erreicht laut Auswertung etwa 718,6 Millionen Views innerhalb eines Tages, ein Niveau, das bislang kein Filmtrailer erreicht hat. Auffällig ist vor allem die Geschwindigkeit: Bereits nach acht Stunden lag das Video über der bisherigen 24-Stunden-Marke von „Deadpool & Wolverine“. Auch „Spider-Man: No Way Home“ aus dem Jahr 2021 wird deutlich hinter sich gelassen. Aktuell verzeichnet der Trailer rund 18,5 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Der Kinostart ist derzeit für den 31. Juli 2026 geplant.