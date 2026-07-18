Resident Evil: Reboot wohl ungewöhnlich kurz

Zombies, Raccoon City und gerade einmal 95 Minuten: Das neue „Resident Evil“-Reboot von Zach Cregger schlägt offenbar einen anderen Weg ein als die bisherigen Filme der Reihe.

Mehreren Berichten zufolge soll der Horrorfilm eine Laufzeit von rund 95 Minuten haben. Eine offizielle Bestätigung von Sony steht zwar noch aus. Sollte sich die Angabe bestätigen, wäre das Reboot der kürzeste Live-Action-Film der mittlerweile 24 Jahre alten Franchise. Regisseur Zach Cregger setzt damit offenbar auf ein kompaktes Erzähltempo und rückt den Survival-Horror stärker in den Mittelpunkt als ausufernde Action, ein Trend, der derzeit bei vielen Genreproduktionen zu beobachten ist.

Der erste Trailer gibt bereits einen Vorgeschmack auf neue Monster, Horden von Untoten und die düstere Atmosphäre in Raccoon City. Neben Austin Abrams sind unter anderem Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser und Johnno Wilson zu sehen. Der Kinostart ist nach aktuellem Stand für den 17. September 2026 geplant.