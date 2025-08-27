Nach rund 10 Jahren kehrt die ikonische Horror-Reihe auf die grosse Leinwand zurück. Ein erster Trailer zeigt jetzt, worauf sich Fans schon einmal freuen dürfen.

Mit „Return to Silent Hill“ ermöglicht eine Zusammenarbeit von Cineverse und Bloody Disgusting eine neue Videospielverfilmung für die Kinos, die auf dem ikonischen Game „Silent Hill 2“ basiert. In der Hauptrolle des James Sunderland ist Jeremy Irvine zu sehen.

Nachdem James einen rätselhaften Brief erhält, führt ihn seine Suche nach seiner Frau Mary, gespielt von Hannah Emily Anderson, in die nebelverhangene Stadt Silent Hill.

„Return to Silent Hill“ läuft voraussichtlich im Januar 2026 in den Kinos an und richtet sich sowohl an langjährige Fans der Reihe als auch an ein neues Publikum, das packenden Horror schätzt.