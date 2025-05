Return to Silent Hill wird zum Film

Horror-Fans dürfen sich auf „Return to Silent Hill“ freuen – eine neue Verfilmung der kultigen Videospielreihe, erneut inszeniert von Christophe Gans, dem Regisseur des ersten „Silent Hill“-Films von 2006.

Obwohl der Kinostart noch auf sich warten lässt, sind bereits zahlreiche Details bekannt. In den Hauptrollen werden Jeremy Irvine und Hannah Emily Anderson zu sehen sein. Cineverse verspricht dabei eine „originalgetreue Adaption“ des Spiels. In der offiziellen Synopsis heisst es:

„James, ein Mann, der nach dem Ende seiner Beziehung mit Mary, der Liebe seines Lebens, am Boden zerstört ist. Als ihn ein mysteriöser Brief von ihr nach Silent Hill zurückruft, findet er eine einst vertraute Stadt vor, die von einem unbekannten Bösen verwandelt wurde. Während James verzweifelt nach Mary sucht, begegnet er furchterregenden Kreaturen und beginnt, das Geheimnis um das Schicksal der Stadt zu lüften. Doch je tiefer er in die Dunkelheit vordringt, desto mehr Geheimnisse deckt er auf, die zu einer schrecklichen Wahrheit führen, und James kämpft darum, lange genug durchzuhalten, um seine einzige wahre Liebe zu retten.“