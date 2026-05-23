„Rick and Morty“ kommt ins Kino. Die Kultserie aus dem „Adult Swim“-Universum soll erstmals auf die grosse Leinwand gebracht werden. Ein vertrauter Regisseur aus dem Serienumfeld ist dabei bereits im Gespräch.

Laut Dan Harmon setzt das Filmprojekt auf Kontinuität im Team und holt mit Jacob Hair einen langjährigen Serienregisseur für die mögliche Kinofilm-Regie. Der Film befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase ohne bekannte Details, während die Serie weiterläuft und bereits bis Staffel 12 verlängert wurde.

Im Zentrum von „Rick and Morty“ stehen der exzentrische Wissenschaftler Rick Sanchez und sein Enkel Morty, die sich durch verschiedene Dimensionen und oft chaotische Abenteuer bewegen.