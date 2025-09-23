Rick Grimes könnte zurückkehren

Sein letzter Auftritt in „The Walking Dead“ liegt inzwischen rund drei Jahre zurück. Fans, die Andrew Lincoln vermissen, dürfen möglicherweise aufatmen: Der Schauspieler hat eine potenzielle Rückkehr als Rick Grimes angedeutet.

Lincoln verkörperte Rick Grimes nicht nur in allen Hauptstaffeln der Serie, sondern auch im Spin-off „The Walking Dead: The Ones Who Live“. Trotz zahlreicher Rollen in seiner Karriere bleibt diese zweifellos seine ikonischste.

In einem Interview mit Laura Kuenssberg machte er nun Hoffnungen auf ein Comeback deutlich. Er verriet, dass aktuell Gespräche über eine Rückkehr laufen – ein klares Signal, das Fans optimistisch stimmen dürfte.

Nach dem Ende des Spin-offs spekulieren die Fans bereits über mögliche Entwicklungen: Eine zweite Staffel von „The Ones Who Live“ oder ein Crossover mit der Daryl-Dixon-Serie stehen hoch im Kurs. Wie es letztlich weitergeht, bleibt allerdings abzuwarten.