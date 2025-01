Ride with Mavuika in Berlin

Fans von "Genshin Impact" haben sich gemeinsam mit dem ADFC Berlin am Sonntag aufs Rad geschwungen und sind gemeinsam durch Berlin gefahren, um auf Probleme mit der Sichtbarkeit von Radfahrern im Strassenverkehr aufmerksam zu machen. Das Event lockte 96 Teilnehmer in die Hauptstadt.

Organisatoren der Rundfahrt sind HoYoLove, eine ACG-Community (Animation, Comics and Games) aus Berlin, die von "Genshin Impact"-Fans gegründet wurde. Sie haben das Event gemeinsam mit dem ADFC Berlin, LEMMO, Reflective Berlin, Figuya und J-Store auf die Beine gestellt. HoYoLove liessen für das Event auch rund 2'000 thematisch passende Reflektoren und reflektierende Sticker anfertigen, die Teilnehmer und Fans bereits in den Wochen vorab kostenlos in den Läden abholen konnten.

"Der ADFC Berlin e.V. setzt sich für die konsequente Förderung des Fahrradverkehrs ein. Dabei arbeitet er mit allen Vereinen, Organisationen und Institutionen zusammen, die sich für mehr Sicherheit und Umweltschutz im Verkehr einsetzen. Mit seinem Programm zur Verkehrssicherheit unterstützt der ADFC Berlin Unternehmen und Institutionen, die Sicherheit für Radfahrende zu erhöhen. Dabei werden z.B. durch Vorträge und Infostände Tipps zum sicheren Radfahren sowie Regelkunde (StVO, StVZO) vermittelt. Auch Angebote zur Fahrpraxis und Fahrrad-Check inklusive Instandsetzung gemäss StVZO werden von uns angeboten."

Karl Grünberg, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ADFC Berlin e.V.

Anschliessend startete die gemeinsame Rundfahrt mit rund 40 Teilnehmern quer durch Berlin zum Tempelhofer Feld. Vorbei ging es in der circa 9.4 km langen Fahrt an Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor und dem Potsdamer Platz, bevor sich die Fans am Zielort zu einer After-Party mit heissen Speisen und Getränken einfanden. Während der Rundfahrt sorgten sie dabei nicht nur mit den leuchtenden Reflektoren für Aufmerksamkeit, sondern auch mit bunten Perücken und Kostümen, basierend auf den Spiel-Charakteren.

HoYoLove ist eine diverse Gruppe von Gaming-Fans, die die Liebe zu Spielen wie "Genshin Impact", "Honkai: Star Rail" und "Zenless Zone Zero" verbindet. Mit dem Fahrrad-Event am Sonntag, inspiriert durch die Genshin4Good Kampagnen, wollten sie Gutes tun für die Gesellschaft, und damit gleichzeitig Vorurteilen gegenüber Gamern und Anime-Fans entgegentreten.

"Dies ist das erste Mal, dass HoYoLove eine Gemeinschaftsveranstaltung ausserhalb einer Games-, Anime- oder Comic-Messe organisiert. Ein grosser Teil unserer Mitglieder besteht aus jungen, engagierten Menschen, die das Fahrrad als Transportmittel nutzen. Daher möchten wir ihnen eine Plattform bieten, sich im Rahmen einer kreativen Veranstaltung mit dem sozialen Thema der Fahrradsicherheit im Winter auseinanderzusetzen und einen Beitrag dazu zu leisten."

Melania Zheng, Vorsitzende, HoYoLove e.V.