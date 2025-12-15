Die Ringe der Macht: Dreharbeiten abgeschlossen

Das nächste Kapitel im „Der Herr der Ringe“-Universum ist einen wichtigen Schritt weiter: Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von „Die Ringe der Macht“ sind offiziell abgeschlossen. Bis zur Veröffentlichung müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden.

Zum Abschluss feiert das Team die Dreharbeiten mit einem unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen. In dem Video ist unter anderem Jamie Campbell Bower („Stranger Things“) zu sehen, der neu zum Cast stösst und gemeinsam mit bekannten Gesichtern wie Morfydd Clark und Charlie Vickers vor der Kamera steht.

Inhaltlich hält sich Amazon weiterhin bedeckt. Details zur Handlung der dritten Staffel werden noch unter Verschluss gehalten. Klar ist jedoch: Nach dem dramatischen Ende der zweiten Staffel befindet sich Mittelerde in einer äusserst angespannten Lage – beste Voraussetzungen für eine packende Fortsetzung.

Wie es weitergeht, erfahren Fans voraussichtlich im Dezember 2027, wenn die dritte Staffel erscheint.