Die Ringe der Macht: Neuer Trailer auf die 2. Staffel der Amazon-Serie

Der Countdown zum Start der zweiten Staffel der Amazon-Serie „The Lord of the Rings“ hat mit einem neuen Trailer begonnen und gewährt einen weiteren Einblick in die bevorstehende Geschichte.

Der Trailer zeigt ein von Sauron manipuliertes und vom Krieg erschüttertes Mittelerde. Diese Staffel beinhaltet die bedeutende Belagerung von Eregion, einen entscheidenden Kampf im Zweiten Zeitalter Tolkiens, der nicht alle Beteiligten überleben können.

Mit einem enormen Produktionsbudget gilt die Serie als eine der teuersten aller Zeiten. Zu den Hauptdarstellern gehören Morfydd Clark, Robert Aramayo und Charlie Vickers. Showrunner sind J.D. Payne und Patrick McKay, unterstützt von einem grossen Team aus Produzenten und Regisseuren.

„The Lord of the Rings: The Rings of Power“ wird am 29. August auf Amazon Prime Video Premiere feiern.