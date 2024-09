Robert Pattinson in Mickey 17: Erster Trailer

Robert Pattinson kehrt zurück auf die grosse Leinwand, gepaart mit dem renommierten Filmemacher Bong Joon-ho, bekannt für seinen Oscar-prämierten Film „Parasite“.

Das neue Projekt trägt den Namen „Mickey 17“ mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Bei dem Film handelt es sich um eine Adaption von Edward Ashtons Science-Fiction-Roman „Mickey 7“ und soll im Januar 2025 in die Kinos kommen. Warner Bros. wird den Film in IMAX herausbringen und verspricht ein immersives Erlebnis.

Die Geschichte handelt von Mickey Barnes (Pattinson), einem „Entbehrlichen“, der für gefährliche Missionen auf einem fernen Eisplaneten immer wieder geklont wird. Die Erzählung nimmt eine Wendung, als Mickey auf eine andere Version seiner selbst trifft, was zu einer Erkundung von Identität und Existenz führt. In weiteren Rollen sind Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette und Naomi Ackie zu sehen.