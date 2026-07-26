RoboCop kehrt zurück

„RoboCop“-Fans aufgepasst! Der Sci-Fi-Kultklassiker bekommt eine neue Serien-Adaption. Hinter dem Projekt stehen bekannte Namen der Filmbranche, was die Erwartungen entsprechend hoch ausfallen lässt.

Prime Video hat offiziell bestätigt, dass „RoboCop“ rund 40 Jahre nach dem Kinostart des Originals als achtteilige Serie zurückkehrt. Mit dabei sind unter anderem Horror-Produzent James Wan und Showrunner Peter Ocko.

Inhaltlich soll sich die Serie eng am Geist des Originals orientieren. Regisseur Paul Verhoeven erzählte 1987 die Geschichte eines schwer verletzten Polizisten, der als Cyborg in ein von Kriminalität geprägtes Detroit zurückkehrt. Gleichzeitig war der Film eine bissige Satire auf Konzernmacht und Privatisierung. Genau diese Themen sollen nun vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen wie Künstlicher Intelligenz, Automatisierung und digitaler Überwachung neu aufgegriffen werden, ein Ansatz, der heute mindestens genauso relevant erscheint wie damals.