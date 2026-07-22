Rolle von Kratos muss neu besetzt werden

Ein schwerer Unfall am Set bringt die Produktion der mit Spannung erwarteten „God of War“-Serie durcheinander.

Schauspieler Ryan Hurst kann seine Rolle als Kratos nicht weiterführen. Nach einem Bizeps-Riss, den er sich während eines Stunts zuzog, haben Sony Pictures Television und Amazon MGM Studios entschieden, die Hauptrolle neu zu besetzen. Die Dreharbeiten wurden vorerst gestoppt. Besonders ärgerlich: Bereits vier Episoden waren vollständig abgedreht und müssen nun voraussichtlich mit einem neuen Hauptdarsteller neu produziert werden, ein aufwendiger und kostspieliger Schritt.

Die Serienadaption basiert auf der erfolgreichen PlayStation-Spielreihe und erzählt die Reise von Kratos und seinem Sohn Atreus durch die nordische Mythologie. Wer künftig in die Rolle des legendären Spartaners schlüpft, ist bislang nicht bekannt. Für Ryan Hurst dürfte die Entscheidung besonders bitter sein.