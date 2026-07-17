Runner: Finaler Trailer zeigt Action mit Zeitdruck

Der finale Trailer zu „Runner“ mit Alan Ritchson und Owen Wilson ist veröffentlicht worden und macht deutlich, worauf sich Action-Fans einstellen können: rasante Verfolgungsjagden, spektakuläre Explosionen und eine gute Portion Humor.

Im Mittelpunkt steht Hank Malone (Alan Ritchson), ein ehemaliger Soldat, der eigentlich nur eine medizinische Lieferung übernehmen soll. Doch der scheinbar einfache Auftrag gerät schnell ausser Kontrolle. Ein skrupelloses Kartell setzt alles daran, ihn aufzuhalten. Der Grund: Hank muss innerhalb von nur drei Stunden eine Spenderleber von Brisbane an die australische Gold Coast bringen, um das Leben eines Mädchens zu retten. Unterstützung erhält er von Ben Bishop (Owen Wilson), dessen lockere Art immer wieder für humorvolle Momente sorgt, ohne die Spannung der Verfolgungsjagd zu schmälern.

Der Kinostart ist voraussichtlich der 17. September 2026.