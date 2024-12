Ryan Reynolds macht sich Gedanken um die Zukunft von Deadpool

Schauspieler und Produzent Ryan Reynolds hätte nicht erwartet, dass „Deadpool & Wolverine“ den Erfolg der ersten beiden Filme sogar verdoppeln würde. Nun hoffen Fans darauf, die beiden MCU-Charaktere bald wieder gemeinsam auf der Leinwand zu sehen, hier hält sich Reynolds aber bedeckt.

In einem Interview blieb Reynolds vage, ob Deadpool und Wolverine in „Avengers: Doomsday“ oder „Secret Wars“ auftreten werden. Allerdings sprach er über Deadpools Rolle innerhalb des MCU und stellte klar, dass der Charakter zwar den Wunsch hat, Teil eines Teams zu sein, er jedoch niemals wirklich ein Avenger oder X-Man werden sollte. Laut Reynolds würde dies das Ende von Deadpools Reise bedeuten.

Er wisse nicht, was die Zukunft bringt. Es hätte ihm aber das Herz gebrochen, als das letzte Reel für „Deadpool & Wolverine“ gedreht wurde. Es wäre eine der besten Zeiten seines Lebens gewesen und „ein Erinnerungspalast“ in seinem Kopf, den er jeden Tag besuche. Dort würden allerdings auch noch einige Ideen und Konzepte rumspuken:

„Er ist ein grossartiger Nebendarsteller oder Ensemblemitglied. Und ich würde immer wollen, dass Deadpool und Wolverine auf irgendeine Weise zusammenarbeiten. Deadpool in den Mittelpunkt zu stellen, funktioniert am besten, wenn man ihm alles nimmt und ihn mit dem Rücken zur Wand stellt. Das kann ich nicht wirklich noch einmal machen. Ein viertes Mal fühlt sich ein wenig repetitiv und überflüssig an. Das bedeutet nicht, dass man auf Spass verzichten muss. Es gibt immer noch einen Handlungsbogen für Deadpool, der erfüllend und kraftvoll ist.“