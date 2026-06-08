Scary Movie meldet sich mit starkem Start zurück

25 Jahre nach dem Start der Reihe zeigt die Kult-Parodie, dass Nostalgie und Gen-Z-Humor überraschend gut zusammenpassen. Mit 55 Millionen Dollar zum Kinostart feiert „Scary Movie“ den erfolgreichsten Auftakt der gesamten Filmreihe. Die Rückkehr der Wayans-Brüder sowie von Anna Faris und Regina Hall scheint bei Fans einen Nerv getroffen zu haben.

Kaum angekündigt, schon an der Spitze: Das neue „Scary Movie“ hat am nordamerikanischen Box Office direkt Platz eins übernommen. Mit einem Einspielergebnis von 55 Millionen Dollar am Startwochenende übertrifft der sechste Teil sogar den bisherigen Rekordhalter der Reihe, „Scary Movie 4“ aus dem Jahr 2006. Weltweit kamen bereits 105,5 Millionen Dollar zusammen. Für eine Horror-Komödie mit einem Budget von rund 30 Millionen Dollar ist das ein starker Auftakt.

Inhaltlich bleibt der Film dem bewährten Konzept treu und nimmt aktuelle Horrorhits sowie den anhaltenden Remake- und Reboot-Trend in Hollywood aufs Korn – darunter Anspielungen auf „M3GAN“, „Scream“ oder „Backrooms“. Der Meta-Humor, also das bewusste Spiel mit Filmklischees und Genre-Regeln, bleibt damit weiterhin das zentrale Erfolgsrezept der Reihe.