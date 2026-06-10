Scooby-Doo: Echte Fellnase wertet die Serie auf

Der wohl bekannteste Detektiv-Hund der Popkultur kehrt 2027 mit einem neuen Abenteuer zurück. Diesmal steht tatsächlich ein echter Hund vor der Kamera, der die Herzen der Zuschauer sicher im Sturm erobern wird.

Netflix hat den ersten Teaser zur Live-Action-Serie „Scooby-Doo: Origins“ veröffentlicht. Die grösste Überraschung: Scooby wird erstmals in der Geschichte der Reihe von einer echten Deutschen Dogge verkörpert.

Inhaltlich begleitet die Serie Shaggy und Daphne während ihres letzten Sommers im Feriencamp. Gemeinsam stossen sie auf das Geheimnis eines verlorenen Doggen-Welpen, der möglicherweise Zeuge eines übernatürlichen Mordfalls wurde. Unterstützung erhalten sie von der analytischen Velma und dem charismatischen Neuzugang Freddy. Das klingt nach klassischem Mystery-Format – diesmal jedoch mit einem etwas düstereren Ton.