Scooby-Doo: Netflix setzt auf Live-Action-Remake

Mystery Inc. ermittelt bald wieder. Dieses Mal nicht gezeichnet, sondern mit echten Schauspielern. Und ja: Die neuen Gesichter treten in grosse Fussstapfen, geprägt von Namen wie beispielsweise Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. und Matthew Lillard.

Introducing the cast of the live action Scooby-Doo series!



Mckenna Grace as Daphne

Tanner Hagen as Shaggy

Abby Ryder Fortson as Velma

Maxwell Jenkins as Fred pic.twitter.com/igiv7YwlTP — netflix⁷ (@netflix) March 18, 2026

Netflix bringt die Detektiv-Crew aus „Scooby-Doo“ als Live-Action-Serie zurück und hat nun die Hauptrollen bestätigt: Mckenna Grace spielt Daphne, Maxwell Jenkins übernimmt Fred, Abby Fortson wird zu Velma und Tanner Hagen schlüpft in die Rolle von Shaggy. Acht Episoden sind geplant, mit einer modernen Neuinterpretation, die bewusst auf Nostalgie setzt. Klingt nach einer Mischung aus Coming-of-Age und Mystery-Drama.

Ganz neu ist das Konzept nicht: Bereits die Filme der 2000er waren wirtschaftlich erfolgreich. Der Unterschied heute: Der Fokus verschiebt sich spürbar. Weniger Slapstick, mehr Storytiefe und Charakterentwicklung. Ein Ansatz, der gut zu aktuellen Serien-Trends passt. Ein Starttermin steht noch aus.