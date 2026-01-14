Scream 7 meldet sich zurück

Ein neuer TV-Spot zu „Scream 7“ schickt die Fans zurück in die Vergangenheit, macht aber klar, dass die Geschichte noch lange nicht abgeschlossen ist.

Der „Legacy“-Trailer von Paramount setzt alte Szenen, neue Bedrohung und bekannte Gesichter ins Rampenlicht. Neve Campbell kehrt als Sidney Prescott zurück, diesmal nicht nur als Überlebende, sondern als Mutter. Der Trailer verknüpft ikonische Momente der Reihe mit neuen Bildern und zeigt: Ghostface entwickelt sich weiter, die Trauma-Spirale auch. Sidney lebt inzwischen ein ruhiges Leben, doch ein neuer Killer macht ihre Tochter zum Ziel. Die Bedrohung ist damit nicht mehr abstrakt, sondern persönlich.

„Scream 7“ läuft ab dem 26. Februar 2026 in den Kinos.