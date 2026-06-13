Sea Snake doch noch auf Kurs?

Ein neues Update sorgt im Westeros-Universum für vorsichtigen Optimismus: Die geplante Serie rund um Corlys Velaryon, besser bekannt als die „Sea Snake“, ist offenbar weiterhin nicht vom Tisch.

Schauspieler Steve Toussaint, der Corlys in „House of the Dragon“ spielt, zufolge befindet sich das Projekt noch immer in Entwicklung. In einem Interview erklärte er, dass er zuletzt von Autor George R.R. Martin gehört habe, die Serie sei weiterhin eine Option. Besonders interessant: Statt einer klassischen Realverfilmung könnte das Projekt als Animationsserie umgesetzt werden.

Inhaltlich könnte die Serie deutlich mehr liefern als nur Seeschlachten und exotische Schauplätze. Toussaint zeigt vor allem Interesse an der Liebesgeschichte zwischen Corlys und Rhaenys Targaryen. Wie gewinnt ein ehrgeiziger Seefahrer das Herz einer Frau, die bereits alles besitzt? Zwischen Abenteuerreise und Romantik-Storyline könnte genau darin der emotionale Kern der Geschichte liegen.

Bis eine offizielle Entscheidung fällt, bleibt die „Sea Snake“-Serie ein Projekt mit offenem Ausgang. Fest steht dagegen: „House of the Dragon“ startet am 22. Juni in die dritte Staffel.