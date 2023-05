Sega feiert 30 Jahre Sonic-Musik mit Konzerten

Sega hat eine Welttournee der „Sonic Symphony“-Konzertreihe angekündigt, um über 30 Jahre „Sonic“-Musik zu feiern.

Die Tour beginnt dieses Jahr mit Konzerten in London am 16. September und in Los Angeles am 30. September 2023. Die Konzerte werden von einem Symphonieorchester und einer Rockband live aufgeführt, begleitet von ikonischen Momenten aus der „Sonic“-Serie auf der Leinwand.

Das „Sonic Symphony“-Konzert wird als mitreissendes Live-Erlebnis beschrieben, das die Musik der letzten drei Jahrzehnte präsentiert. Es umfasst sowohl klassische 8-Bit- und 16-Bit-Melodien als auch Rock- und EDM-Songs und entführt die Zuschauer auf eine musikalische Reise durch die bunte Welt von „Sonic the Hedgehog“.

Fans können sich registrieren, um über Konzerte in ihrer Nähe informiert zu werden und frühzeitig Zugang zum Ticketverkauf zu erhalten.