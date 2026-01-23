Shadow Lord positioniert einen alten Star-Wars-Schurken neu

Fast 30 Jahre nach seinem vermeintlichen Aus in „Die dunkle Bedrohung“ rückt Darth Maul wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Im April startet mit „Star Wars: Maul – Shadow Lord“ eine neue Animationsserie bei Disney+. Lucasfilm beleuchtet darin eine bisher wenig erzählte Phase der Figur: Maul nach den Klonkriegen, ohne Sith-Titel, aber mit klaren Ambitionen. Im Fokus steht sein Versuch, in den frühen Jahren des Imperiums ein kriminelles Netzwerk neu aufzubauen und der Macht Palpatines zu entkommen.

Die Serie umfasst zehn Episoden, die ab dem 6. April im Wochenrhythmus von jeweils zwei Folgen erscheinen. Das Finale läuft am 4. Mai, passenderweise am „May the Fourth“, dem offiziellen Star-Wars-Tag.