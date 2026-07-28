She-Ra zeigt sich erstmals komplett

Nach „Masters of the Universe“ steht offenbar auch „She-Ra“ vor ihrem Live-Action-Comeback. Fans können sich jetzt erstmals das vollständige Kostüm der Heldin ansehen.

Die Darstellerin Lauren Saliu hat mehrere Behind-the-Scenes-Fotos veröffentlicht, die Adoras Outfit erstmals komplett zeigen. Im Film war die Figur nur für wenige Sekunden und fast ausschliesslich von hinten zu sehen. Die neuen Bilder verdeutlichen, wie eng sich das Kostümdesign an der klassischen Zeichentrickvorlage orientiert.

Gerade in einer Zeit, in der Behind-the-Scenes-Material auf Plattformen wie Instagram und TikTok oft genauso viel Aufmerksamkeit erhält wie die Filme selbst, dürften die neuen Aufnahmen bei vielen Fans auf grosses Interesse stossen.