Shrek 5: Der grüne Oger kehrt nach 10 Jahren zurück

Rund 16 Jahre nach „Shrek 4“ meldet sich der Oger mit einem ersten Blick auf sein nächstes Abenteuer zurück.

Der neue Trailer zu „Shrek 5“ zeigt Shrek, Fiona, Donkey und die inzwischen erwachsenen Söhne Fergus und Farkle auf dem Weg in das bislang unbekannte „Weit weit weg“. Dort warten neue Figuren, vertraute Gesichter und jede Menge Chaos. Neben der Rückkehr des Original-Casts fällt vor allem der überarbeitete Animationsstil auf, der den Figuren mehr Details verleiht. Fans dürfen sich zudem auf die bekannten Stimmen von Mike Myers, Eddie Murphy und Cameron Diaz freuen, die erneut Shrek, Donkey und Fiona sprechen.

Mit „Shrek 5“ erhält die Reihe erstmals seit „Für immer Shrek“ von 2010 einen neuen Hauptfilm. Und das Franchise wächst weiter: Für 2028 ist bereits ein eigenständiger Donkey-Film angekündigt.