Die Simpsons feiert 20-jähriges Jubiläum

Die Kultfamilie „Die Simpsons“ kehrt nach zwei Jahrzehnten auf die grosse Leinwand zurück. Disney und 20th Century Studios haben nun offiziell bestätigt, dass 2027 ein zweiter Kinofilm erscheinen wird.

Der Starttermin ist auf den 23. Juli 2027 festgelegt – ein Datum, das sich Fans bereits rot im Kalender markieren können. Begleitet wird die Ankündigung von einem nostalgischen Poster, das den berühmten pink glasierten Donut zeigt, versehen mit dem augenzwinkernden Slogan: „Homer kommt zurück, um sich einen Nachschlag zu holen.“

Zur Handlung schweigen die Verantwortlichen bisher, doch die Nachricht allein entfacht bereits enorme Vorfreude. Seit 1989 begeistert die von Matt Groening erschaffene, gelb gezeichnete Familie Millionen Menschen weltweit und gilt längst als Kultphänomen.

Nun soll die offizielle Fortsetzung nicht nur das 20-jährige Jubiläum feiern, sondern auch den unverwüstlichen Humor der Serie auf die Kinoleinwand zurückbringen. Mit dem neuen Abenteuer dürfen sich Zuschauer auf ein Wiedersehen mit Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie freuen und zusätzlich auf eine ordentliche Portion Satire und unvergessliche Gags.