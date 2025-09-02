Solo Leveling: Netflix besetzt weitere Rolle in Live-Action-Adaption

Nach dem weltweiten Erfolg der Anime-Serie „Solo Leveling“ kündigte Netflix im Juli 2025 eine Live-Action-Adaption an. Nachdem Byeon Woo-seok bereits für die Hauptrolle des Sung Jinwoo bestätigt war, steht nun auch die Besetzung der S-Rang-Jägerin Cha Hae-in fest.

Die Rolle geht an Han So-hee, die K-Drama-Fans aus Hits wie „Gyeongseong Creature“ und „My Name“ kennen. Auch K-Pop-Fans dürfte sie ein Begriff sein – etwa durch ihren Auftritt im Musikvideo zu „Seven“ von BTS-Member Jungkook.

Ein Starttermin sowie weitere Details zur Live-Action-Version stehen bislang noch aus. Man kann aber davon ausgehen, dass die Adaption zentrale und spannende Elemente der Anime-Vorlage aufgreifen wird.

In der offiziellen Netflix-Synopsis heisst es: