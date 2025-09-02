Solo Leveling: Netflix besetzt weitere Rolle in Live-Action-Adaption

Nach dem weltweiten Erfolg der Anime-Serie „Solo Leveling“ kündigte Netflix im Juli 2025 eine Live-Action-Adaption an. Nachdem Byeon Woo-seok bereits für die Hauptrolle des Sung Jinwoo bestätigt war, steht nun auch die Besetzung der S-Rang-Jägerin Cha Hae-in fest.
Die Rolle geht an Han So-hee, die K-Drama-Fans aus Hits wie „Gyeongseong Creature“ und „My Name“ kennen. Auch K-Pop-Fans dürfte sie ein Begriff sein – etwa durch ihren Auftritt im Musikvideo zu „Seven“ von BTS-Member Jungkook.
Ein Starttermin sowie weitere Details zur Live-Action-Version stehen bislang noch aus. Man kann aber davon ausgehen, dass die Adaption zentrale und spannende Elemente der Anime-Vorlage aufgreifen wird.
In der offiziellen Netflix-Synopsis heisst es:
„Solo Leveling handelt von Sung Jin-woo, einem Jäger der niedrigsten Klasse (E-Rang), der nach einer Nahtoderfahrung aussergewöhnliche Kräfte erhält. Während er stetig stärker wird, entwickelt er sich zur unerwarteten Hoffnung der Menschheit und stellt sich monströsen Bedrohungen, die aus den mysteriösen Toren hervorbrechen.“