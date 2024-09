Solo Leveling: Zweite Staffel angekündigt

Gute Nachrichten für Fans der Anime-Adaption von „Solo Leveling“: Die zweite Staffel wurde angekündigt.

Unter dem Titel „Solo Leveling: Arise from the Shadow“ wird die Fortsetzung erneut unter der Regie von Shunsuke Nakashige entstehen, das Drehbuch stammt von Noboru Kimura. Noch vor dem offiziellen TV-Start am 29. November 2024 soll ein Compilation-Film mit dem Namen „Solo Leveling: ReAwakening“ erscheinen, der die Ereignisse der ersten Staffel zusammenfasst. Dieser Film soll weltweit veröffentlicht werden, ein Termin für die Schweiz steht allerdings noch aus.

In der offiziellen Beschreibung zu „Solo Leveling“ heisst es: