Sonic 4 im Endspurt

Gute Nachrichten für alle „Sonic“-Fans: Paramount hat die Dreharbeiten zu „Sonic the Hedgehog 4“ abgeschlossen.

And that's a wrap on #SonicMovie4 !!!



On behalf of this amazing cast/crew, we have filmed the BEST Sonic Movie yet and can't wait to share pic.twitter.com/L07xTZoO7N — Jeff Fowler (@fowltown) May 15, 2026

Regisseur Jeff Fowler bestätigte das Produktionsende mit einem Behind-the-Scenes-Post auf Social Media und lieferte dabei direkt einen besseren Blick auf Metal Sonic. Der ikonische Robo-Gegner war bereits in der Mid-Credits-Szene von „Sonic the Hedgehog 3“ zu sehen, damals allerdings noch grösstenteils im Schatten. Das neue Bild zeigt nun deutlich mehr Details: leuchtende Metallaugen, mechanische Gliedmassen und die bekannten rot-weissen Schuhe im Robotik-Look. Der nächste grosse Gegner für Sonic nimmt also sichtbar Form an.

Zur Handlung von „Sonic the Hedgehog 4“ gibt es weiterhin kaum Informationen. Fest steht jedoch, dass neben Metal Sonic auch Fan-Favoritin Amy Rose im Film auftreten wird.

Der Kinostart von „Sonic the Hedgehog 4“ ist aktuell für den 18. März 2027 geplant.