Sonic 4 stimmt Fans mit Teaser aufs Comeback ein

Ein erster Teaser zu „Sonic the Hedgehog 4“ zeigt: Der blaue Igel ist zurück und bringt vertraute wie neue Gesichter mit.

Rückkehrer wie Jim Carrey als Dr. Robotnik sind nun auch visuell bestätigt. Gleichzeitig erweitert der Film das Ensemble um neue Namen wie Ben Kingsley.

Der Clip setzt direkt die wichtigsten Marker: Robotnik ist offenbar weiterhin Teil der Geschichte, ebenso wie Fan-Favorit Shadow. Neben Ben Schwartz als Sonic sind auch Knuckles und Tails wieder dabei. Neu im Cast sind unter anderem Nick Offerman und Richard Ayoade, deren Rollen bislang nicht bekannt sind. Regie führt erneut Jeff Fowler, was für eine konsistente Tonalität spricht.

Der Kinostart ist aktuell für März 2027 angesetzt. Für 2028 plant Paramount Pictures zudem ein Spin-off aus dem „Sonic“-Universum.