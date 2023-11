Nach Sonic-Erfolg: Weitere SEGA-IPs sollen adaptiert werden

Nach dem riesigen Erfolg der „Sonic“-Filme äusserte SEGA COO Shuji Utsumi, starkes Interesse daran, die Branche mit weiteren SEGA-IPs zu erweitern.

Der ikonische blaue Igel „Sonic“ rennt, rollt und springt bereits seit 1991 in die Herzen der Fans. Der Erfolg der Spiele liess mit der Zeit allerdings nach. Die erfolgreiche Wiederbelebung von „Sonic“ durch Filme, Fernsehsendungen und Kooperationen mit Plattformen wie „Roblox“ und „LEGO“ war ein entscheidender Erfolg.

Nun deutete Utsumi die Absicht an, auch andere klassische SEGA-IPs wiederzubeleben. Um welche es sich handelt, wurde noch nicht verraten, erwähnt wurden aber „Persona“ und „Yakuza“, die ebenfalls viel Potenzial hätten. Es soll aber noch mehr folgen.

„Aber wie ich schon sagte, versuchen wir auch, in vielen anderen Geschäftsbereichen tätig zu sein, in zusätzlichen Bereichen wie Roblox und Filmen. All diese IPs können bald auch in anderen Bereichen als Spielen zu finden sein“, so Utsumi.