Sonic feiert 35. Geburtstag

„Sonic“ feiert seinen 35. Geburtstag – und passend zum Jubiläum bekommt der blaue Igel ein neues animiertes Abenteuer. Sega hat den Kurzfilm „Sonic the Hedgehog: Memories and Beyond“ angekündigt und bereits einen ersten Teaser veröffentlicht.

Im Rahmen der Anime Expo 2026 stellte Sega den Jubiläums-Kurzfilm offiziell vor. Der Teaser zeigt Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow und Rouge, die gemeinsam gegen Dr. Eggman und Metal Sonic antreten.

Auch wenn der Kurzfilm offenbar keine direkte Verbindung zum geplanten Live-Action-Film „Sonic the Hedgehog 4“ aus dem Jahr 2027 hat, ist die Figurenwahl bemerkenswert. Mit Amy und Metal Sonic treten zwei Charaktere auf, die auch im nächsten Kinofilm erstmals Teil der Realfilm-Reihe sein sollen.

Bis zur Veröffentlichung im Herbst 2026 müssen sich Fans zwar noch etwas gedulden – der erste Vorgeschmack macht jedoch bereits deutlich, dass Sega das 35-jährige Jubiläum des blauen Igels mit einer neuen animierten Geschichte feiern möchte.