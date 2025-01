Sonic the Hedgehog 3 hat grossen Meilenstein erreicht

Paramount Pictures feiert mit der „Sonic the Hedgehog“-Franchise einen weiteren, grossen Meilenstein. Auch der neueste Film lockt zahlreiche Fans in die Kinos. Der Grundstein für einen weiteren Film ist gelegt.

„Sonic the Hedgehog 3“ hat die weltweite Umsatzmarke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten und bestätigt damit erneut den grossen Erfolg der Reihe. Unter der Regie von Jeff Fowler haben alle drei Filme das Publikum begeistert, was zusätzlich zur Entstehung der Spin-off-Serie „Knuckles“ führte. Diese erreichte in ihrem ersten Monat mehr als 11 Millionen Zuschauerstunden und hat sich damit den Titel der beliebtesten Kinder- und Familienserie auf der Plattform gesichert.

Die Reise von „Sonic“ endet jedoch nicht mit dem dritten Film: Paramount hat bereits „Sonic the Hedgehog 4“ für 2027 angekündigt. Nach dem Abspann des dritten Teils spekulieren Fans fleissig über die mögliche Handlung, die das Studio bisher unter Verschluss hält.