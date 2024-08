Sonic the Hedgehog 3: Trailer bestätigt Keanu Reeves als Shadow

Der Trailer zu „Sonic the Hedgehog 3“ sorgt für Aufsehen, da er offiziell bestätigt, dass Keanu Reeves im kommenden Film eine Rolle übernommen hat.

Der Film, erneut unter der Regie von Jeff Fowler, bringt Sonic, Tails und Knuckles zusammen, wobei Keanu Reeves als Shadow the Hedgehog neu hinzukommt. Shadow, ein beliebter Charakter, der am Ende von „Sonic 2“ angedeutet wurde, stellt sich als mächtiger Gegner heraus, der sogar Knuckles leicht besiegt. Sonic wendet sich daher an Dr. Robotnik, um Shadow zu besiegen. Neben der Rückkehr bekannter Charaktere wie Dr. Robotnik (Jim Carrey) und Sonic's irdische Familie, Tom und Maddie, werden neue Schauspieler in unbekannten Rollen zu sehen sein.

„Sonic the Hedgehog 3“ soll am 26. Dezember erscheinen.