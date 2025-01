Sonic the Hedgehog 4: Kinostart 2027

Nach dem grossen Erfolg der bisherigen „Sonic“-Filme hat Paramount nun den Release von „Sonic the Hedgehog 4“ angekündigt. Fans müssen sich jedoch noch ein paar Jahre gedulden.

Der dritte Teil der Reihe, der erst im Dezember erschien, konnte mit rund 422 Millionen US-Dollar an den Kinokassen erneut einen beeindruckenden Erfolg verzeichnen. Insgesamt hat die Filmreihe bereits mehr als 1 Milliarde US-Dollar eingespielt.

Die Filme basieren auf dem beliebten Videospielklassiker von Sega. Nach anfänglicher Kritik am Design des blauen Igels wurde der erste Film 2020 zu einem absoluten Überraschungshit, gefolgt von einem noch erfolgreicheren zweiten Teil im Jahr 2022.

Regisseur Jeff Fowler führte bei allen bisherigen Teilen Regie, während Ben Schwartz Sonic seine Stimme lieh und Jim Carrey als ikonischer Dr. Robotnik glänzte – vielleicht ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Reihe.

„Sonic the Hedgehog 4“ soll am 19. März 2027 in die Kinos kommen.