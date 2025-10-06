Sonic the Hedgehog läuft wieder los

Diesmal mit PUMA an seiner Seite

News Jasmin Peukert

In einer neuen Sneaker-Kollektion bringen SEGA und PUMA das Bedürfnis nach Geschwindigkeit aus Sonic Racing: Crossworlds in die reale Welt. Auch wenn die Schuhe euch keine Supergeschwindigkeit verleihen, sorgen sie immerhin für einen stylischen Auftritt.

„Wir sind wieder da“, heisst es in der Ankündigung der Kollektion, die ab dem 30. Oktober erhältlich ist. Neben drei Sneaker-Modellen mit markanten Farbakzenten umfasst die Reihe auch eine Trainingsjacke mit passender Hose, einen Hoodie mit Grafikprint sowie Shorts – perfekt für Fans des blauen Igels.

Während viele die Kooperation feiern, wünschen sich manche Fans in den Kommentaren allerdings Designs, die sich noch stärker am klassischen Look der Sonic-Spiele orientieren:

Quelle: x.com
