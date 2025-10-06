Sonic the Hedgehog läuft wieder los

In einer neuen Sneaker-Kollektion bringen SEGA und PUMA das Bedürfnis nach Geschwindigkeit aus Sonic Racing: Crossworlds in die reale Welt. Auch wenn die Schuhe euch keine Supergeschwindigkeit verleihen, sorgen sie immerhin für einen stylischen Auftritt.

We're so back.



New Sonic the Hedgehog x @PUMA collection.



Coming October 30th. pic.twitter.com/PffRBqR5Jj — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) October 1, 2025

„Wir sind wieder da“, heisst es in der Ankündigung der Kollektion, die ab dem 30. Oktober erhältlich ist. Neben drei Sneaker-Modellen mit markanten Farbakzenten umfasst die Reihe auch eine Trainingsjacke mit passender Hose, einen Hoodie mit Grafikprint sowie Shorts – perfekt für Fans des blauen Igels.

Während viele die Kooperation feiern, wünschen sich manche Fans in den Kommentaren allerdings Designs, die sich noch stärker am klassischen Look der Sonic-Spiele orientieren: